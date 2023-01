Estreia infeliz. João Félix expulso na derrota do Chelsea

João Félix foi expulso no jogo de estreia pelo Chelsea, num encontro em que os "blues" foram derrotados por 2-1 pelo Fulham.

Estreia com sabor amargo para João Félix no Chelsea. O português fez furor antes da partida, por ser titular cerca de 30 horas depois de ter sido oficializado como reforço dos londrinos, mas a exibição terminou mais cedo, depois de ter sido expulso perto da hora de jogo. Os londrinos perderam com o Fulham, orientado por Marco Silva, por 2-1 e continuam num momento de forma complicado.

Até à expulsão, o jogo estava a correr relativamente bem para João Félix. Alinhou no ataque com Mason Mount e Kai Havertz e conseguiu fazer uma série de movimentos e dribles interessantes, tendo ainda algumas situações de finalização, que não deram em golo. À passagem do minuto 57, Félix fez uma entrada perigosa sobre Kenny Tete e viu o cartão vermelho.

O Chelsea continua num mau momento de forma e somou o quarto jogo seguido sem vencer. O ex-jogador dos "blues" Willian abriu o marcador para o Fulham aos 25 minutos mas Koulibaly empatou a partida pouco depois do começo da segunda parte. A igualdade durou pouco mais de 20 minutos até Carlos Vinícius, ex-jogador do Benfica, ter marcado o golo da vitória. João Palhinha também foi titular no desafio e viu o Fulham a chegar aos cinco triunfos seguidos.

De recordar que o Chelsea pagou 11 milhões de euros ao Atlético Madrid pelo empréstimo de João Félix até ao final da época. O português terá renovado com os espanhóis até 2027 antes de se mudar para Londres.