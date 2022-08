Estreia na Liga portuguesa deixa Diego Lainez feliz

Diego Lainez, extremo mexicano que ingressou, nesta época, nos arsenalistas, cedido pelo Bétis de Sevilha, disse estar "feliz" por se ter estreado na Liga, em Famalicão (3-0), na segunda jornada da prova.

Lainez, que frente ao Sporting (3-3), foi suplente não utilizado, com os famalicenses jogou 18 minutos. "Feliz por me ter estreado no Braga e conseguir três pontos muito importantes na Liga. Grande trabalho equipa e adeptos", frisou o mexicano, nas redes sociais.

Lainez, de 22 anos, tem 20 internacionalizações pelo México e está cedido ao Braga até junho de 2023. A cláusula de opção está fixada em sete milhões de euros.