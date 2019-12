Estreia-se na Premier League com 33 anos e acaba jogo em lágrimas

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:34 Facebook

David Martin, guarda-redes do West Ham, estreou-se este sábado na Premier League aos 33 anos, frente ao Chelsea, e não conteve a emoção no final do jogo, que não podia ter corrido melhor aos hammers.

O dia 30 de novembro não deverá sair da memória de David Martin. O guarda-redes estreou-se na Premier League com 33 anos, pelo West Ham, clube que apoia desde criança, e logo num palco grande: Stamford Bridge, frente ao Chelsea.

O jogo correu de feição para o guarda-redes - não sofreu qualquer golo - e os hammers acabaram mesmo por surpreender, ao conseguir uma vitória por 1-0, graças ao golo de Aaron Cresswell, aos 48 minutos. No final, David não conteve a emoção e começou a chorar em pleno relvado, junto dos companheiros de equipa. De seguida, fez questão de se dirigir à bancada para abraçar o pai, que também foi jogador do West Ham.

"Nem parece real. Tenho 33 anos, tive uma carreira decente, joguei alguns jogos mas não estava preparado para isto. Tenho tido grandes dificuldades em comer nestes últimos dois dias. Quando contei ao meu pai que me ia estrear, começamos a chorar, então ainda não falámos muito sobre isso. Mas, para o meu pai, ver-me a jogar no clube em que ele jogou durante 21 anos e começar com uma vitória, é indescritível", disse o guarda-redes no final do jogo.

Veja o momento: