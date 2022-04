Estreias a vencer para U. Leiria e Lourosa na segunda fase da Liga 3

JN Hoje às 20:10 Facebook

Leirienses deram a volta ao V. Setúbal (2-1) e aproximaram-se do topo da Série 2 da fase de subida. Na luta pela manutenção, os lusitanistas derrotaram o Canelas 2010 por 1-0 e assumiram a liderança da Série 3.

Em Leiria, a primeira parte do jogo entre leirienses e sadinos foi atribulada. Aos 15 minutos, um penálti, assinalado com recurso ao VAR, permitiu a Zequinha dar vantagem aos visitantes.

Até ao intervalo, o V. Setúbal viu Ruca e Bruno Bernardo lesionarem-se (este último teve mesmo de ser transportado ao hospital), obrigando o técnico, Filipe Moreira, a duas mexidas forçadas na equipa.

Não estranharam, por tudo isto, os 11 minutos de compensação que a primeira parte teve, e foi nesse intervalo temporal que se viu o melhor da U. Leiria em todo o primeiro tempo, sempre por Nuninho, que fez o empate e rematou à barra. O avançado leiriense acabaria por bisar aos 58 minutos, na conclusão de uma boa jogada com Kikas.

Apesar da boa reação sadina, o resultado não mais se alterou até final e permite à U. Leiria ficar a apenas um ponto de distância da dupla de líderes da Série 2 da fase de subida, composta por Braga B e Oliveirense, que empataram, ontem, a três golos.

Na fase de manutenção, o Lourosa estreou-se a vencer na Série 3 e subiu à liderança da tabela. No duelo com o Canelas 2010, um golo de Joel Silva, aos 60 minutos, bastou para o triunfo lusitanista.

Quanto à Série 5, o Amora, líder da prova, chegou ao intervalo do jogo com o Cova da Piedade a vencer por 1-0, marcou Edgar Ferreira, mas permitiu a reviravolta forasteira, consumada com os golos de Zacarias e San Martin, ambos de grande penalidade. Em cima do minuto 90, Joca desperdiçou um penálti que poderia ter valido o empate ao Amora.

No restante encontro do grupo, o Caldas salvou, em tempo de compensação, um ponto na casa da U. Santarém (2-2), mantendo a vantagem de quatro pontos para a zona de despromoção ao Campeonato de Portugal.

Os locais chegaram a estar a vencer por dois golos, com golos de José Melro e Miguel Tavares, este último com um bonito chapéu ao guarda-redes adversário, mas Marcelo Marquês e João Rodrigues anularam a desvantagem caldense.