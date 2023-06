Estrela da Amadora: do inferno à Liga e a ligação a Evra

Com o triunfo de ontem, na segunda mão do playoff contra o Marítimo, o Estrela da Amadora regressa à Liga 14 anos depois. Pelo meio, regista-se uma ascensão meteórica até ao topo do futebol profissional, uma vez que em 2018 a equipa competia nos distritais de Lisboa.

Sendo um dos clubes mais emblemáticos da zona de Lisboa, o Estrela da Amadora surpreendeu o futebol português em 2008/09, quando foi despromovido ao terceiro escalão, mesmo tendo garantido a permanência na Liga dentro das quatro linhas. Os estrelistas até conquistaram um confortável 11.º lugar, mas foram condenados à descida por motivos financeiros.

As dívidas a fornecedores, funcionários, jogadores, finanças e segurança social, entre outros, foram demasiado pesadas para o clube se manter nas competições profissionais. Nessa temporada, o Sindicato dos Jogadores Profissionais ainda apoiou o clube com um mês de salários, mas não foi suficiente para os estrelistas se manterem na elite nacional.