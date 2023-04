Estrela da Amadora é campeão da Liga Revelação

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 17:44, atualizado às 18:24 Facebook

O conjunto de Francisco Calisto vence a Liga Revelação na época de estreia na competição.

O Estrela da Amadora venceu o encontro frente ao S.C. Braga, por 1-0, e beneficiou da derrota do Estoril Praia, por 3-1, frente ao Famalicão, para conquistar o título esta terça-feira.

O avançado Isnaba Graça deu o campeonato ao Estrela, com um golo de cabeça, aos 48 minutos, em que chegou à bola antes do guarda-redes dos bracarenses. O conjunto de Francisco Calisto terminou a competição com os mesmos 17 pontos do Estoril, mas usufruiu de vantagem no confronto direto, principal critério de desempate, por ter vencido os dois encontros entre as duas equipas. O treinador do conjunto de Lisboa, de 28 anos, deu os louros da conquista inédita aos jogadores.

Delírio entre os jogadores do Estrela da Amadora Foto: F.P.F.

No Famalicão-Estoril Praia, a equipa da linha de Cascais foi a primeira a marcar, aos 56 minutos, por intermédio de Pavlic, que aproveitou um alívio falhado de Hugo Oliveira, mas os famalicenses não demoraram muito a responder, e chegaram ao empate 10 minutos depois, com golo de Afonso Rodrigues, melhor marcador desta fase de apuramento do campeão, com 7 golos.

Após a expulsão do capitão, Diogo Ramos, aos 72 minutos, o conjunto de Pedro Guerreiro terminou o encontro com 10 jogadores, e ainda sofreu um golo, de penálti, no período de descontos, depois de várias oportunidades falhadas pelos estorilistas, no final do jogo. Os famalicenses terminaram a liga, também, com 17 pontos, mas, tal como o Estoril Praia, estavam em desvantagem no confronto direto com o Estrela da Amadora.

Já o Vizela terminou a fase de apuramento do campeão na última posição, depois de ter perdido com o Benfica, por 2-1.