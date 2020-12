Estrela da Amadora recebe Benfica F. C. Porto e Sporting aguardam adversário

JN Hoje às 17:06 Facebook

O Benfica vai à Amadora defrontar o CF Estrela nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol. F. C. Porto e Sporting esperam desfecho de jogos dos 16 avos de final.

As águias deslocam-se ao terreno do clube do Campeonato de Portugal, enquanto os dragões, detentores do troféu, aguardam o desfecho do embate entre Nacional e Leixões, agendado para o dia 23 de dezembro. No mesmo dia, o Sporting saberá se defronta o Marítimo ou o Salgueiros.

O S. C. Braga recebe o Torrense, do Campeonato de Portugal, enquanto o Rio Ave mede forças, em VIla do Conde, com o Estoril, da Liga 2. Já o Moreirense terá pela frente o Santa Clara.

Fafe e Académico de Viseu aguardam o desfecho dos encontros Belenenses-Sp. Espinho e União de Leiria-Gil Vicente para conhecerem o adversário dos oitavos de final.

Os oito encontros estão agendados para os dias 12 a 14 de janeiro.

Esta quarta-feira ficou também já definido o emparelhamento dos encontros dos quartos de final (27 a 29 de janeiro) e das meias-finais da prova rainha.

Caso os quatro atuais primeiros classificados da Liga se apurem até às meias-finais, na rota do F. C. Porto está Benfica e do caminho do Sporting encontra-se o S. C. Braga.

Eis os resultados dos sorteios da Taça de Portugal:

Oitavos de Final (12 a 14 de janeiro)

Fafe-Belenenses SAD/Sp. Espinho

CF Estrela Amadora-Benfica

Rio Ave-Estoril

S. C. Braga-Torreense

Marítimo/Salgueiros-Sporting

Moreirense-Santa Clara

U. Leiria/Gil Vicente-Ac. Viseu

Nacional/Leixões-F. C. Porto

Quartos de Final (27 e 29 de janeiro)

Jogo 1: CF Estrela Amadora/Benfica-Fafe/Vencedor Belenenses SAD-Sp. Espiho

Jogo 2: Vencedor U. Leiria-Gil Vicente/Ac. Viseu-Vencedor Nacional-Leixões/F. C. Porto

Jogo 3: Vencedor Marítimo-Salgueiros/Sporting-Rio Ave/Estoril

Jogo 4: Braga/Torreense-Moreirense/Santa Clara

Meia-finais (1.ª Mão - 9 a 11 de fevereiro)

Vencedor Jogo 4-Vencedor Jogo 2

Vencedor Jogo 3-Vencedor Jogo 1

Meia-finais (2.ª Mão - 2 a 4 março)

Vencedor Jogo 2-Vencedor Jogo 4

Vencedor Jogo 1-Vencedor Jogo 3

Final (23 Maio)