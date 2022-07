Estrela da NBA acusada de violência doméstica

JN/Agências Hoje às 17:40 Facebook

Miles Bridges, dos Charlotte Hornets, foi acusado de delitos graves de violência doméstica por ferir a parceira, além da acusação de abuso infantil, devido às agressões terem acontecido à frente dos dois filhos.

As agressões foram denunciadas no final do mês passado por Mychelle Johnson (esposa de Miles Bridges), numa publicação de Instagram que depois apagou. Na altura da revelação do crime o basquetebolista foi detido e posteriormente posto em liberdade com o pagamento de uma caução de 130 mil dólares. Nas imagens, além de marcas de agressões no corpo, Mychelle mostrou o relatório do hospital onde foi atendida: agressão por estrangulamento, comoção cerebral, fratura do osso nasal, contusão de costela, múltiplos hematomas, distensão do músculo do pescoço.

"A violência doméstica cria um trauma físico, mental e emocional que tem um impacto duradouro nos sobreviventes. As crianças que são testemunhas de violência familiar são especialmente vulneráveis e o impacto neles é imensurável", afirmou o juiz do caso sobre o sucedido. Miles Briges, melhor marcador dos Hornets na última temporada, ainda vai prestar declarações em tribunal durante o dia de hoje.

Os Charlotte Hornets lançaram um comunicado sobre o ocorrido, embora não tenham anunciado nenhum tipo de medidas de suspensão ao atleta. "Estas são acusações muito sérias e vamos continuar a acompanhar a situação", lê-se em comunicado da franquia da NBA.

Mychelle Johnson fez uma denúncia pública, onde expõe os motivos da queixa e abre o coração perante os internautas: "Não vou permitir que as pessoas que o rodeiam continuem a silenciar-me e a mentir para proteger esta pessoa. Não é ético, é imoral, verdadeiramente doentio. Dói-me o coração porque sempre tive esperança e muito amor, mas por muito medo que isto me dê, é hora de defender-me. Não preciso de compaixão, simplesmente não quero que isto aconteça a mais alguém, que esta pessoa receba ajuda. Os meus filhos merecem alguém melhor. Dói pelos meus filhos que foram testemunhas de tudo", explica a mulher.