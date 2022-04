Estrela de Darwin Nunez sem autorização para descansar

Luís Antunes Ontem às 21:33 Facebook

Hat-trick do uruguaio, um dos poucos atletas que não foi poupado, recoloca águia no caminho das vitórias. Azuis entraram a vencer, mas caíram na segunda parte e podiam ter sido goleados

Principal estrela dos encarnados, Darwin Nunez assinou um hat-trick que permitiu ao Benfica virar o marcador, vencer os azuis (3-1) e recolocar a águia no caminho dos triunfos, depois de duas derrotas seguidas. Num duelo com o objetivo firme de rodar unidades para o embate de Liverpool - Nélson Veríssimo descansou mais de meia equipa -, o uruguaio, um dos cinco resistentes, provou estar um patamar acima dos companheiros. E deixou claro que no atual Benfica desempenha um papel imprescindível e sem ordem para descansar. Ampliou a série de jogos a marcar - já vai em quatro - e atingiu os 31 golos na época.

Taarabt revelou-se, ontem, o parceiro ideal do atacante - duas assistências - num duelo distinto do da primeira volta.