Estrela do Manchester United destrói Lamborghini de 200 mil euros

Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes argentino Sergio Romero, do Manchester United, esteve envolvido num acidente de viação, que resultou na destruição do seu Lamborghini. O atleta não terá sofrido qualquer tipo de lesão.

As imagens mostram a gravidade do acidente ocorrido perto do centro de treinos do Manchester United, em Carrington, com o envolvimento de Sergio Romero. O carro custava aproximadamente 200 mil euros, ficou muito danificado e preso por baixo das barreiras de proteção da estrada.

O clube já confirmou que o guarda-redes encontra-se estável e sem lesões aparentes.

O argentino de 32 anos é suplente de David de Gea na baliza do Manchester United e conta apenas com nove partidas realizadas esta época: quatro na Liga Europa, três na Taça da Liga e duas na Taça de Inglaterra.