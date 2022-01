Estrela do Manchester United detida por violação e violência doméstica

O avançado dos "red devils" Mason Greenwood foi, este domingo, acusado de violência doméstica e violação, depois de a namorada, Harriet Robson, ter publicado imagens em que aparece com vários hematomas. Greenwood foi suspenso pelo United e detido pela polícia de Manchester.

Mason Greenwood é uma das grandes estrelas do futebol europeu e, este domingo, voltou a ser notícia, mas não pelos melhores motivos. O avançado, de 20 anos, está envolvido numa grande polémica, depois de a namorada, Harriet Robson, ter partilhado nas redes sociais várias imagens em que aparece com vários hematomas e os lábios a sangrar.

"Para todos aqueles que querem saber o que o Isto Greenwood me faz, é isto", disse a jovem num vídeo publicado no Instagram, ao qual juntou várias imagens de hematomas. A publicação foi, entretanto, apagada, mas várias pessoas partilharam as imagens e pediram um castigo para o jogador.

Além das fotografias, Harriet Robson também partilhou uma mensagem de voz, de 2021, na qual, alegadamente, se ouve a voz do jogador durante um momento mais íntimo. "Põe a merda das pernas para cima. Eu não quero saber dessa merda. Eu vou ter relações contigo, sua estúpida, e não quero saber se tu queres ou não", pode ouvir-se.

O Manchester United já reagiu ao caso e, em comunicado, confirmou a suspensão do jogador. "Mason Greenwood não vai regressar aos treinos nem disputar jogos até indicação contrária. Estamos cientes das imagens e alegações que circulam nas redes sociais. Não faremos qualquer comentário até os factos estarem estabelecidos. O Manchester United condena a violência, seja de que tipo for", comunicaram os "red devils".

"Ela está devastada. A polícia já esteve aqui"

Alan Robson, pai de Harriet Robson, reagiu ao caso e, em declarações ao "Daily Mail", afirmou que a filha está "devastada" e admitiu que a relação deles "não foi a melhor" nos últimos meses.

"A primeira informação que tivemos sobre tudo isto foi às seis da manhã de hoje. É um pesadelo. Ainda estou a tentar assimilar tudo isto. Como pai, nunca pensas que coisas destas possam estar a acontecer à tua filha. A polícia já esteve aqui e ela já prestou declarações. Ela disse que o telemóvel dela foi hackeado. Nós dissemos-lhe para ela retirar as imagens da Internet, mas já era muito tarde para isso. Ela está devastada, porque não queria que fossem divulgadas. A relação deles não foi a melhor nos últimos meses. Ela está completamente devastada. A polícia está agora a lidar com a situação", afirmou.

Jogador já foi detido

Entretanto, a polícia de Manchester confirmou, em comunicado, que o atleta foi detido. Numa nota, as autoridades informaram ainda que Greenwood vai permanecer sob custódia para ser interrogado.

"Os agentes da Polícia de Manchester foram chamados à atenção, nas últimas horas, para imagens e vídeos publicados online, nas redes sociais, por uma mulher que reportava indícios de violência física. Após investigação, podemos confirmar que um homem de cerca de 20 anos foi, desde então, detido por suspeitas de violação e violência doméstica", pode ler-se.