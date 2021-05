Estrela jogou uns segundos com 12 jogadores e União de Leiria vai protestar jogo

JN Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O encontro entre o Club Football Estrela e a União de Leiria, que a formação da Amadora venceu por 2-1, em jogo da terceira jornada da Série Sul da fase de Apuramento de Subidas à Liga 2 do Campeonato de Portugal, ficou marcada por os locais terem jogado alguns instantes com 12 jogadores.

O caso deu-se aos 83 minutos, quando os amadorenses fizeram três substituições, mas só saíram do campo dois jogadores, deixando a equipa com 12 por breves instantes, pois Diogo Leitão continuou dentro das quatro linhas.

A equipa de arbitragem, liderada por Luís Máximo, de Castelo Branco, deu rapidamente conta e corrigiu a situação, mas não evitou que o momento causasse alguma confusão.

No entanto, os leirienses não querem deixar passar em branco o sucedido e o presidente da SAD, Armando Marques, no final da partida foi à sala de imprensa dizer que o clube irá protestar o jogo.

"A União de Leiria vai fazer um protesto do jogo, por considerarmos que existiu um erro técnico por parte da equipa de arbitragem. Vamos protestar o jogo, vamos mencionar isso no relatório", frisou Armando Marques.

Com este triunfo, o Estrela da Amadora está no comando, com sete pontos, mais quatro que os leirienses.