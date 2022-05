Estrelas do futebol feminino recebem prémios

Famalicão foi distinguido com o prémio fair-play.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira as vencedoras dos prémios da Liga de futebol feminino, relativos à época 2021/22. Os galardões são atribuídos pelo Júri de Atribuição dos Prémios Individuais da Liga, composto por elementos da FPF e Sindicato dos Jogadores.

Carole Costa, do Benfica, foi eleita a melhor jogadora a temporada, enquanto a sportinguista Andreia Jacinto recebeu o prémio revelação. Por fim, Patrícia Morais, do Braga, venceu o troféu de melhor guarda-redes. O Famalicão foi distinguido com o prémio fair-play.