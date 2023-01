Estrelinha de Banza guia crença braguista

Golo aos 90+8 dá vitória muito sofrida aos arsenalistas, que seguem na perseguição ao líder. Pacenses não mereciam.

Primeiro que tudo: um jogaço! Ganhou o Braga, podia ter sido o Paços de Ferreira. O inferno para a equipa da casa; todo o contrário para os braguistas, agora galvanizados na luta pelo título por um golo de Banza, caído do céu quase, quando o empate parecia tão certo quanto ajustado, tendo em conta mais de 100 minutos sem ninguém se superiorizar por aí além e com os dois guarda-redes em grande plano.

O primeiro remate do Braga foi depois da meia-hora e isso diz quase tudo. O Paços, que queria capitalizar a primeira vitória, foi melhor até aí e só não foi mais feliz porque Alexandre Guedes viu Matheus negar-lhe um golo antológico. Depois, Iuri Medeiros também colocou Marafona à prova, no início de um duelo particular que o guarda-redes pacense ganhou por goleada.