Estrelinha leonina brilha ainda mais nos últimos minutos

Das cinco primeiras classificadas da Liga, Sporting é a equipa que mais golos marca perto do fim. F. C. Porto é a que mais festeja nos descontos.

Muito se tem falado na estrelinha de Ruben Amorim - até já há quem lhe chame constelação - mas, a verdade, é que não há como negar que o amuleto da sorte do treinador do Sporting tem brilhado, e muito, perto do fim dos jogos. Depois de mais um triunfo com um golo decisivo nos últimos minutos, em Tondela, há um facto inegável: os leões, que levam 45 golos no campeonato, gostam muito mais de acertar na baliza nos derradeiros momentos antes do apito final e talvez não tenha sido à toa que Amorim "prometeu" problemas de coração aos adeptos.

Contas feitas, das cinco primeiras classificadas, a equipa leonina, líder do campeonato, é a que mais golos leva nos últimos quartos de hora, com dez tentos entre os 76 e os 90 minutos, à frente de F. C. Porto (9), Benfica (6), Braga (5) e Paços de Ferreira (5). Nos descontos, os leões festejaram um total de sete golos, seis deles no tempo extra da segunda parte. Fora do tempo regulamentar, são os dragões que mais festejam: os azuis e brancos marcaram oito vezes, quatro em cada período de descontos. O Benfica leva três, todos por Waldschmidt, o Paços dois e o Braga um.