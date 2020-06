Estugarda de volta à Bundesliga

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

As três equipas que entraram na última jornada com hipóteses de promoção perderam, resultados que prejudicaram o Hamburgo, outro histórico, que volta a falhar a subida.

O Estugarda está de regresso ao escalão principal do futebol alemão, juntando-se ao já promovido Arminia Bielefeld, enquanto o Heidenhem poderá também ser promovido se vencer o playoff com o Werder Bremen.

A última jornada da Bundesliga.2 tinha em aberto o segundo e terceiro lugares, mas todas as equipas perderam e mantiveram as posições com que partiam para a ronda, com Estugarda em segundo, Heidenheim em terceiro e Hamburgo em quarto.

O Hamburgo, que na época de 2017/18 desceu pela primeira vez na história à segunda divisão, tinha, com um mau resultado do Heidenheim, uma oportunidade de ouro para chegar ao terceiro lugar, mas foi derrotado em casa pelo Sandhausen (5-1).

Assim, o Estugarda regressa à Bundesliga uma época após ter descido, enquanto o Heidenheim ainda sonha com presença inédita na Bundesliga: no playoff defrontará o 17.º e antepenúltimo do escalão principal, o Werder Bremen.