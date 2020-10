Estugarda empata fora com o Schalke 04 de Paciência

JN/Agências Hoje às 23:13 Facebook

O Estugarda foi a Gelsenkirchen empatar 1-1 com o Schalke 04, do avançado português Gonçalo Paciência, na abertura da sexta jornada da Bundesliga, e subiu ao quarto lugar à condição.

A equipa da casa, que somou quatro derrotas e um empate nas primeiras cinco jornadas, adiantou-se no marcador à passagem da meia-hora, pelo central finlandês de 19 anos, Malick Thiaw, após assistência do médio marroquino Amine Harit, mas o Estugarda restabeleceu a igualdade aos 56 minutos, pelo avançado argentino Ivan Nicolas González, que tinha entrado após o intervalo a render o avançado austríaco Sasa Kalajdzic.

O internacional português Gonçalo Paciência foi titular no Schalke 04 e jogou durante os 90 minutos.

Com este empate, o Estugarda subiu ao quarto lugar, com nove pontos, tendo à frente o líder Leipzig, com 13, o Bayern Munique e o Borússia Dortmund, com 12 pontos, segundo e terceiro classificados, enquanto o Schalke 04 segue em 17.º e penúltimo lugar, com dois pontos somados em seis jornadas.