Estugarda não aciona opção de compra e Tiago Tomás regressa ao Sporting

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português Tiago Tomás vai regressar ao Sporting, depois de época e meia no Estugarda, clube que decidiu não avançar com a opção de compra do futebolista.

"Decidimos não ativar a opção de compra acordada para o Tiago. Isto é principalmente devido a razões financeiras. Do ponto de vista desportivo, o Tiago foi um jogador muito importante para nós", justificou o diretor desportivo, Fabian Wohlgemuth.

Tiago Tomás, de 20 anos, foi cedido ao emblema alemão ainda em janeiro de 2022, com o clube a ficar então com a opção de compra, por 15 milhões de euros, segundo a imprensa.

PUB

"O seu desempenho nas duas últimas temporadas contribuiu muito para que o VfB se pudesse manter na Liga. Desejamos-lhe muitas felicidades nos próximos passos da sua carreira", acrescentou o diretor do Estugarda.

Esta época, o clube disputou o play-off de manutenção com o Hamburgo, que venceu em casa (3-0) e fora (3-1), com Tiago Tomás a ser suplente utilizado em ambos.

No Estugarda, emblema que já neste mercado de inverno contratou o também português Gil Dias, o avançado leonino disputou 46 jogos e marcou oito golos.