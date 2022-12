"Estúpido". Weghorst queria um aperto de mão de Messi mas foi insultado

O rescaldo do jogo entre a Argentina e os Países Baixos, a contar para os quartos de final do Mundial2022, acabou com um confronto na zona de entrevistas rápidas entre Lionel Messi e Weghorst, autor dos dois golos dos neerlandeses.

Depois do triunfo da Argentina - a perderem 2-0, os Países Baixos conseguiram o empate e obrigaram o jogo a ir para grandes penalidades - os jogadores protagonizaram momentos que estão a dar que falar. Além dos argentinos terem "picado" os adversários ainda no relvado mal garantiram o triunfo, Messi insultou um adversário na zona de entrevistas rápidas.

Quando falava à TyC Sports, o craque argentino - que também criticou o selecionador Van Gaal - cruzou-se com Wout Weghorst, autor dos dois golos neerlandeses, e atirou: "Para onde estás a olhar, estúpido? Continua a andar, estúpido".

Mais tarde, Weghorst, avançado do Besiktas, explicou a razão de ter ido ter com Messi, garantindo ter ficado desiludido com o jogador argentino.

"Eu queria dar-lhe um aperto de mão depois do jogo, tenho muito respeito por ele como jogador de futebol, mas ele tocou a minha mão para o lado e não quis falar comigo. O meu espanhol não é muito bom, mas ele disse-me palavras desrespeitadoras e isso desaponta-me, estou realmente dececionado", afirmou.