Etapa da Hungria do WTCR foi cancelada

Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A etapa da Hungria da Taça do Mundo de Carros de Turismo foi cancelada, em virtude das medidas do governo húngaro para responder à pandemia do Covid-19, anunciou a organização.

A prova na qual participa o português Tiago Monteiro (Honda) estava marcada para 24 a 26 de abril, mas o governo da Hungria proibiu ajuntamentos de mais de 500 pessoas.

"Cancelar eventos não é uma decisão fácil, nem o caminho preferido, mas a saúde e fatores de segurança mantêm-se como prioridade absoluta e não serão comprometidos. Infelizmente, não foi possível reagendar a prova para outra data", explicou a Eurosport Events, em comunicado.

Desta forma, a ronda espanhola, prevista para o circuito de Aragão, de 3 a 5 de julho, terá o formato revisto para acomodar mais uma jornada pontuável.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.