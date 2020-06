Hoje às 20:56 Facebook

O clube de Alvalade lançou, esta terça-feira, a campanha "Eu sou" para assinalar o regresso da Liga e manter os adeptos, impedidos de ir ao estádio, ligados à equipa.

Veja o vídeo:

O Sporting vai, ainda, avançar com uma renumeração do número de sócios ativos, tal como previsto nos estatutos do clube, que prevê a atualização nos anos terminados em zero e cinco, informaram esta terça-feira os leões.

De acordo com a nota publicada pelo clube, a "renumeração vai realizar-se no mês de julho de 2020", sendo que o Sporting vai proceder ao envio de cartões provisórios aos sócios com o número novo, mas só quando se iniciar a temporada 2020/2021.