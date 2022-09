Euforia na Luz, ação mínima no Dragão e em Alvalade

Benfica garante o central Brooks, que se junta ao alemão Draxler, a bomba do penúltimo dia. F. C. Porto confirma a contratação do guarda-redes Samuel Portugal. Sporting assegura o extremo Arthur Gomes mesmo em cima do fecho da janela de transferências. Braga junta central Sardar e médio Racic ao plantel de Artur Jorge.

O fecho do período de transferências não trouxe bombas de última hora, mas confirmou a desenvoltura do Benfica, em contraste com a pouca, ou nenhuma, atividade de F. C. Porto e Sporting.

A lesão de Morato obrigou o clube da Luz a contratar mais um central e o escolhido foi o norte-americano John Brooks, que estava livre depois de na época passada ter jogado no Wolfsburgo e assinou por uma época, com outra de opção.