Euro sub-21: Suíça surpreende Inglaterra no primeiro jogo do Grupo D

A Suíça surpreendeu esta quinta-feira a Inglaterra, que bateu por 1-0 no encontro inaugural do Grupo D da fase final do campeonato da Europa de sub-21, em Koper, na Eslovénia, onde Portugal também se estreia.

Um golo de Dan Ndoye, jogador dos franceses do Nice, aos 78 minutos, selou o triunfo dos helvéticos, que são os últimos adversários da formação das 'quinas' no agrupamento, num embate marcado para quarta-feira.

A seleção suíça, vice-campeã europeia em 2011, defronta no domingo a Croácia, formação face à qual Portugal se estreia hoje, a partir das 20:00, também em Koper.

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a seleção lusa cumpre a oitava presença numa fase final, sendo esta a primeira com 16 equipas, coorganizada por Hungria e Eslovénia, e dividida no tempo.

A fase de grupos decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros classificados de cada uma das quatro 'poules' para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 06 de junho.