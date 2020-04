Euroliga de basquetebol quer encerrar época de 4 a 26 de julho

JN/Agências Hoje às 19:54 Facebook

A Euroliga de basquetebol avançou esta quinta-feira que pretende fechar a época 2019/20 de 4 a 26 de julho, num único lugar, realizando à porta fechada os 54 jogos da época regular que faltam disputar e, depois, uma final a 8.

Segundo a organização da competição, suspensa desde 12 de março devido à pandemia da covid-19, os clubes aprovaram esta medida por unanimidade, mas em cima da mesa também está o cancelamento da época, tendo ficado determinado que será tomada uma decisão definitiva até 24 de maio.

De acordo com a Euroliga Basquetebol, responsável pela Euroliga e também pela Eurocup, o regresso das competições só poderá ser uma realidade se as autoridades sanitárias e os diversos governos deram autorização.

A principal competição europeia de clubes conta com 28 jornadas disputadas, de 34, com os turcos do Efes a liderarem, com 24 triunfos, mais dois do que Real Madrid e Barcelona e cinco face a CSKA Moscovo e Maccabi Telavive - estas cinco equipas já tinham garantido um lugar nos oito primeiros.

Se for dado o "ok" para a época prosseguir, então haveria uma quarentena de 29 de maio a 11 de junho e um campo de treinos de 12 de junho a 2 de julho.

A competição arrancaria a 4 de julho, prolongando-se até 17, no caso da Eurocup, e até 26, no que respeita à competição rainha, a Euroliga. Cada prova deveria ter a sua sede e os jogos seriam todos realizados à porta fechada.