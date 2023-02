Europa é a via aberta mas Amorim garante não ser tábua de salvação

Rui Farinha Hoje às 09:00 Facebook

Treinador está desiludido com a prestação da equipa, muito aquém das expectativas. Leão pode lucrar 1,2 milhões de euros se eliminar Midtjylland, no play-off da Liga Europa.

Gorada a hipótese de batalhar pelas provas internas, apesar de matematicamente ainda ser possível sagrar-se campeão nacional, o Sporting vira-se para a Liga Europa, prova em que acalenta a esperança de chegar longe. Hoje em Alvalade, o Midtjylland é o adversário, na primeira mão do play-off de acesso à fase a eliminar, sendo que, frente a equipas dinamarquesas, o conjunto lisboeta só perdeu uma vez em casa, diante do Brondby, em agosto de 2010. Nos outros quatro duelos em Alvalade, venceu sempre. No plano de receitas, a qualificação para os oitavos de final rende 1,2 milhões de euros.

Após a derrota no último domingo, frente ao F. C. Porto, o moral está em baixo no reino do leão e o treinador Ruben Amorim garante que nada pode salvar a temporada. "A Liga Europa é a tábua de salvação? Não é. Esta época está muito aquém dos objetivos. Nem ganhar essa prova pode salvar o que fizemos na Liga, porque ainda temos responsabilidades no campeonato. No fim, fazemos as contas", confessa.