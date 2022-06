Europeu como palco para o desenvolvimento do futebol feminino

Selecionador Francisco Neto promete boa resposta apesar dos "tubarões" no Grupo C.

A pouco mais de 15 dias do arranque do Europeu, em Inglaterra, Portugal joga esta quarta-feira, às 18 horas, no Restelo, frente à Grécia no primeiro de três partidas de preparação para a competição. A seleção nacional está integrada no Grupo C e tem adversários de peso, como a Suécia e os Países Baixos, e ainda a Suíça, que ocupa a 20.ª posição do ranking mundial, onde Portugal está colocado no 30.º lugar, mas o selecionador nacional Francisco Neto assegura que a equipa das quinas vai batalhar pela qualificação.

Recorde-se que Portugal chega à fase final, devido à exclusão da Rússia. "É apenas a segunda presença de Portugal num Campeonato da Europa e nesse sentido o nosso objetivo é fazer melhor que no anterior. Sabemos que vamos defrontar seleções que estão num patamar acima do nosso, sendo que os Países Baixos são os detentores do título e a Suécia a número 2 do ranking, atrás dos Estados Unidos. Vamos, no entanto, procurar ser competitivos ao máximo e lutar até ao minuto final do último jogo pela qualificação", garantiu o treinador, ao JN.