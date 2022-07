Europeu feminino: a força das mulheres no maior evento de sempre

A 13.ª edição do Europeu feminino vai bater recordes a todos os níveis. Os Países Baixos, adversário de Portugal, defendem o título.

Dezassete anos depois, o Europeu feminino está de volta a Inglaterra e o intervalo temporal é um bom ponto de partida para mostrar como tanta coisa mudou no futebol que as mulheres fizeram crescer, quase contra tudo e todos.

A 13.ª edição da competição será, de acordo com a UEFA, a "maior de sempre", com as provas dessa projeção a estarem por toda a parte, desde os bilhetes vendidos, à audiência televisiva esperada, ao impacto económico nas cidades que vão acolher os jogos ou nos prémios distribuídos pelas seleções. Portugal vai contribuir para tudo isso, graças à segunda presença consecutiva num Europeu.