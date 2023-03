Europeus de pista coberta: Dongmo quer lançar muito mais para o ouro

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

Auriol Dongmo disse, esta quinta-feira, que quer "ganhar mais uma medalha de ouro para os portugueses", na final do lançamento do peso dos Europeus de atletismo 'indoor', em Istambul, onde Jessica Inchude ambiciona chegar aos 19 metros.

Auriol Dongmo, de 32 anos, qualificou-se para a final, marcada para sexta-feira, a partir das 20:53 locais (17:53 em Lisboa), com o primeiro ensaio da qualificação, a 18,51 metros, um centímetro acima da marca exigida para o apuramento direto.

"Correu bem. O mais importante, que era a qualificação, foi feito. Tinha, na minha cabeça, que tinha de fazer o lançamento para a final no primeiro lançamento e, depois, descansar para o mais importante, que é amanhã [sexta-feira]", explicou a campeã mundial e europeia 'indoor' em título.

Dongmo, que chegou aos seus segundos Europeus em pista coberta, depois do título alcançado em Torun2021, com a segunda melhor marca do ano (19,24 metros), só foi batida na qualificação pela neerlandesa Jessica Schilder, que hoje conseguiu 19,18, menos cinco centímetros da sua melhor marca em 2023.

"Amanhã [na sexta-feira] tenho de lançar muito mais longe... O trabalho foi feito. Amanhã são seis lançamentos e cada um vai ser importante para poder conquistar esta medalha. Fisicamente estou bem, mas tenho de me mentalizar que posso. Estou motivada, vou lutar até ao fim e quero ganhar mais uma medalha de ouro para os portugueses, porque gosto de ver os portugueses felizes", assumiu Dongmo, que detém o recorde nacional, de 20,43, estabelecido em 18 de março de 2022, quando se sagrou campeã do mundo 'indoor', em Belgrado.

Também Jessica Inchude está apurada para a final do lançamento do peso, depois de ter terminado a qualificação no sétimo lugar, com 17,92 metros, marca da sua primeira tentativa na Ataköy Arena, antes de dois nulos.

"O meu objetivo era passar à final e, talvez, já o recorde pessoal, mas acho que o guardei para amanhã, quando espero que corra melhor... Estou muito feliz! Apesar de, se calhar, tecnicamente, algumas coisas não saíram muito bem", reconheceu a lançadora do Sporting.

Schilder e Dongmo foram as únicas que conseguiram superar os 18,50 de qualificação direta, sem que isso tivesse pressionado Inchude.

"Para mim não houve diferença nenhuma, fizeram marcas de qualificação, bom para elas, e as restantes têm de continuar a lutar para chegar lá, mas não me causa pressão", salientou Inchude, que tem como recorde pessoal os 18,47 alcançados já este ano.

Instada a apontar um objetivo para a final, Inchude nem hesita: "Quero chegar perto dos 19 metros, é a marca que acho que estou a valer há algum tempo".

Igualmente presente na qualificação, Eliana Bandeira (Benfica) não foi além do 12.º lugar, com 17,23, no último arremesso, depois de dois lançamentos inválidos.