Europeus de remo adiados para setembro ou outubro

JN/Agências Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A possibilidade de realizar os Europeus de remo em junho, na Polónia, foi descartada pela Federação Internacional de Remo (FISA), que confia numa evolução favorável da pandemia da covid-19 para que possam disputar-se em setembro ou outubro.

As dificuldades dos atletas em treinar e viajar, as restrições à circulação impostas em muitos países, os períodos de quarentena "e, em muitos casos, a falta de cobertura de seguro para o novo coronavírus" levaram a FISA e o comité organizador a anunciar na terça-feira o cancelamento do evento.

Os Europeus de remo estavam previstos para decorrer de 5 a 7 de junho, em Poznan, na Polónia, e tanto a FISA como o comité organizador esperam uma evolução favorável da pandemia do covid-19 para que possam ser remarcados para setembro ou outubro deste ano.