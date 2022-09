Eustaquio agarra bilhete para a Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 14:52 Facebook

Médio do F. C. Porto justificou a titularidade com um bom jogo frente ao Gil Vicente. Sérgio Conceição vai manter a aposta em Madrid

Novidade no onze portista em Barcelos, Stephen Eustaquio agarrou a oportunidade que lhe foi dada por Sérgio Conceição e encaminhou a estreia pessoal na Liga dos Campeões. O médio ainda não tinha jogado de início na presente época, mas respondeu à chamada com uma exibição de bom nível, abrilhantada por duas assistências, que abre caminho a nova titularidade no jogo de quarta-feira com o Atlético de Madrid, na capital espanhola.

A lesão de Grujic e o baixo rendimento de Bruno Costa na derrota em Vila do Conde levaram Conceição a mudar o meio-campo diante do Gil Vicente e a escolha recaiu no internacional canadiano. No final da partida de anteontem, o técnico portista assumiu o agrado pelo que viu em campo, tendo destacado a complementaridade entre Eustaquio e Uribe nas dinâmicas defensivas e ofensivas da equipa azul e branca. Na abertura da fase de grupos da Champions, a aposta deve ser para repetir.