Eustaquio agradece apoio após morte da mãe: "Não deixem nada por dizer"

JN Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do F. C. Porto recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para deixar um agradecimento por todo o apoio que recebeu dos adeptos após a morte da mãe.

"Estou aqui para agradecer esta grande onde de apoio que houve. Queria agradecer em particular aos meus colegas de equipa, aos meus colegas de profissão que me mandaram mensagens, ao povo da Nazaré, aos adeptos deste desporto e em particular aos portistas. A minha família está bem porque nunca houve nada por dizer ou fazer. É esse o conselho que vos dou: nunca deixem nada por dizer ou fazer aqueles que vocês mais gostam. Por isso, muito obrigado de coração e bem haja", afirmou.