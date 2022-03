Eustáquio: "Apanhar Portugal no Mundial? Espero que sim"

JN Hoje às 11:52 Facebook

O médio do F. C. Porto é um dos destaques da seleção canadiana, que estará de volta à fase final de um Mundial, mais de 35 anos depois da última presença.

O Canadá foi a 20.ª seleção a confirmar a presença no Mundial 2022. Uma vitória sobre a Jamaica (4-0) carimbou o passaporte da seleção canadiana, que voltará a ser vista na maior competição de futebol do Mundo pela segunda vez, a primeira desde 1986.

Alphonso Davies (Bayern Munique) e Jonathan David (Lille) são as principais estrelas da equipa, mas há um nome que continua a ganhar protagonismo na seleção de John Hardman e no futebol canadiano.

Stephen Eustáquio nasceu no Canadá e cresceu em Portugal, mas decidiu ser internacional canadiano. No domingo assistiu para o golo que inaugurou o marcador e na hora da euforia e do momento histórico, não escondeu a felicidade.

"Mesmo que não nos tivéssemos qualificado (para o Mundial), jogar pelo Canadá foi a melhor decisão da minha vida. Estar no Catar é um sonho tornado realidade", disse o médio do F. C. Porto.

"Apanhar Portugal no mesmo grupo? Espero que sim", acrescentou.

Na mesma entrevista, Eustáquio destacou a relação com "os amigos" que também jogam pelo Canadá e lembrou os tempos em que a seleção canadiana não era tão bem vista.

"Quando eu comecei na seleção, tínhamos metade das pessoas a ver os nossos jogos".