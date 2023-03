Eustáquio brilha e faz assistência na vitória do Canadá

JN Hoje às 10:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do F. C. Porto, Stephen Eustáquio, fez uma boa exibição e uma assistência para golo na goleada (4-1) do Canadá frente às Honduras. Face ao triunfo, a sua seleção apurou-se para a final four da Liga das Nações da CONCACAF.

O avançado Cyle Larin, do Valladolid, marcou os dois primeiros golos, sendo que o segundo foi a passe de Eustáquio. O terceiro tento foi da autoria de Jonathan David, do Lille, já o quarto pertenceu a Osorio, do Toronto.

Classificado no primeiro lugar, com nove pontos em quatro jogos, à frente de Honduras e de Curaçau, o Canadá mede forças na próxima fase com um dos vencedores dos outros três grupos: México, Panamá ou Estados Unidos.