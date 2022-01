Eustáquio despede-se do Paços de Ferreira: "Saio com o sentimento de dever cumprido"

Hoje às 19:26, atualizado às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do Paços de Ferreira, que está prestes a ser anunciado como reforço do F. C. Porto, despediu-se, esta segunda-feira, dos castores com uma mensagem nas redes sociais.

"Foram dois anos de Paços ao peito. Dois anos onde nunca escondi o orgulho que tive em representar este clube, quer em Portugal, na Conference League, ou na região Concacaf. Saio com o sentimento de dever cumprido e com amizades que sei que vão durar para sempre. E é a isso que me vou agarrar", escreveu no Instagram.

Tal como o JN adiantou esta segunda-feira, Stephen Eustáquio vai reforçar o F. C. Porto. O jogador canadiano vai jogar por empréstimo até ao final da época pelos azuis e brancos, uma cedência que tem uma opção de compra.