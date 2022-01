Eustaquio e Mirallas protagonizam as transferências do dia

Num dia calmo no mercado de transferências, o F. C. Porto deu as boas-vindas a Eustaquio e o Benfica está, ao que tudo indica, a despedir-se de Gedson.

F. C. Porto: Stephen Eustaquio é reforço da equipa azul e branca e chega ao Dragão por empréstimo até ao final da época, um negócio que tem uma opção de compra. O internacional canadiano, de 25 anos, vai vestir a camisola 46 azul e branca, depois de duas épocas e meia ao serviço do Paços de Ferreira. Internacional em 18 ocasiões pelo Canadá, Eustaquio estreou-se como sénior no Torreense e jogou, depois, no Leixões, Desportivo de Chaves, Cruz Azul, no México, e Paços de Ferreira, pelo qual disputou 74 jogos.