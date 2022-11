Eustaquio e o bom momento: "É a confiança que o treinador tem em mim"

Com cinco golos e cinco assistências, em 19 jogos, Eustaquio atravessa um bom momento no F. C. Porto. Convocado também pela seleção do Canadá para o Mundial2022, competição que já está a preparar, o médio agradeceu a confiança a Sérgio Conceição.

"É a confiança que o treinador tem em mim. Ele disse que tenho boas características, mas que podia fazer mais porque a quantidade de corrida que fazia num jogo só se traduzia a nível defensivo. Queria que eu subisse mais, que aparecesse na área e criasse mais oportunidades. É o que tenho tentado fazer. Antes sentia alguma ansiedade quando entrava na área, quando a bola chegava tinha algum receio e passava logo para os meus companheiros. Agora, sinto-me confiante, tenho a capacidade para, ao primeiro toque, manter a calma e marcar golos. Isso tem-me ajudado bastante. Agradeço a confiança do treinador e dos meus companheiros de equipa. Agora, quero trazer para a seleção do Canadá tudo o que tenho feito no meu clube. É uma competição diferente agora, mas o desporto é o mesmo", disse Eustaquio em entrevista à "TSN", vincando que acredita estar a dar passos seguros na carreira.

"Antes, todos os jogos tinham a mesma importância. Agora, com a Liga dos Campeões, a qualificação, o Mundial... todos têm uma pressão extra porque toda a gente está a ver. Isso cria um bom sentimento e sinto que é uma oportunidade para elevar o meu jogo. Penso que tenho sido inteligente nos passos que tenho dado, ganhando confiança nesse tipo de jogos, minuto após minutos. Com sorte e um pouco de qualidade, tenho marcado e tenho assistido. É difícil de explicar o caminho que estou a percorrer, mas quero continuar a percorrê-lo. Sinto-me bem, tenho estado a fazer as coisas bem no meu clube e agora quero fazer o mesmo pelo meu país", sublinhou.