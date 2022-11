Eustáquio e Steven Vitória convocados pelo Canadá para o Mundial

O médio do F. C. Porto Stephen Eustáquio e o defesa do Chaves Steven Vitória foram este domingo convocados para a seleção do Canadá para competirem no Mundial 2022.

Eustáquio conta com 26 internacionalizações e três golos pelo Canadá, estando em boa forma pelo F. C. Porto, tendo apontado quatro golos nos últimos cinco jogos. Steven Vitória foi internacional 34 vezes, tendo marcado também três golos.

Veja a lista de convocados:

PUB

Guarda-redes: Milan Borjan, James Pantemis e Dayne St. Clair



Defesas: Sam Adekugbe, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria e Joel Waterman



Médios: Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismail Kone, Jonathan Osorio, Samuel Piette e David Wotherspoon



Avançados: Tajon Buchanan, Lucas Cavallini, Jonathan David, Alphonso Davies, Junior Hoilett, Cyle Larin, Liam Miller e Ike Ugbo