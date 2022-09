Eustaquio em grande no primeiro jogo da Liga dos Campeões

Miguel pataco, em Madrid Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O duelo na capital espanhola foi cruel para os dragões, derrotados pelo Atlético de Madrid (2-1) bem para lá do tempo regulamentar na abertura do Grupo B, mas a exibição valeu bem mais do que o desaire. Um dos destaques foi Eustaquio que, na segunda vez em que foi titular esta época, não demorou a saltar para o topo das estatísticas da Liga dos Campeões.

Frente aos colchoneros, o capitão da seleção canadiana foi o principal transportador de jogo, destacando-se em vários aspetos estatísticos, com realce para a distância percorrida. Eustaquio correu qualquer coisa como 13,2 quilómetros no Metropolitano, precisamente a marca registada por Koke, médio dos espanhóis, com a dupla a liderar esse ranking na mais importante prova por clubes da UEFA, na primeira jornada.

Além disso, foi o jogador do F. C. Porto que mais passes acertou, num total de 45 em 51 tentativas (88% de sucesso), perdendo apenas na taxa de eficácia para Uribe (91%, com 41 em 45 tentativas) e recuperou cinco vezes a posse de bola, igualando o colombiano e ficando apenas atrás de Pepe (com sete) e Zaidu (seis).