Eustáquio: "Espero estrear-me o mais rápido possível"

Depois dos compromissos internacionais, Eustaquio, reforço de inverno do F. C. Porto, deixou mensagem aos adeptos portistas. "Espero retribuir o vosso apoio", desejou.

Stephen Eustaquio já fala com a camisola do F. C. Porto. "Espero estrear-me o mais rápido possível e retribuir o vosso apoio", disse o médio, dirigindo-se aos adeptos portistas, num vídeo publicado nas redes sociais dos dragões.

O internacional canadiano, de 25 anos, chega ao F. C. Porto cedido até ao final da época pelo Paços de Ferreira, num negócio que contempla uma opção de compra avaliada em cerca de 3,5 milhões de euros.

Depois ter testado positivo à covid-19, Eustaquio não saiu do banco na vitória do Canadá diante dos Estados Unidos da América, em jogo de qualificação para o próximo Mundial.