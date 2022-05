Eustaquio mantém-se na Invicta e Perisic diz adeus a Milão

Os azuis e brancos vão manter Eustaquio no plantel e o Portimonense anunciou o primeiro reforço para a nova época. No Barcelona, Frenkie De Jong pretende ficar em Espanha.

F. C. Porto: Os dragões ainda não exerceram a opção de compra do médio cedido pelo Paços de Ferreira mas o JN sabe que o vai fazer nos próximos dias, num negócio que deve rondar os 4 milhões de euros. O jogador chegou ao clube azul e branco na última época e, além de ter disputado 11 jogos, conquistou o título de campeão nacional.

Portimonense: O extremo português Rui Gomes foi anunciado como reforço para as próximas três temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O jogador de 24 anos, primeira contratação dos algarvios para a época 2022/2023, iniciou a última temporada no Légia de Varsóvia (Polónia), mas em janeiro mudou-se para o Sporting da Covilhã. Rui Gomes somou, desde então, 18 jogos e três golos na II Liga, um deles frente ao Alverca, no jogo da segunda mão (2-0) do play-off de permanência, que assegurou a continuidade dos serranos nos campeonatos profissionais.

Belenenses SAD: Cafú Phete, em final de contrato, despediu-se dos "azuis", clube que desceu esta temporada à II Liga, com uma mensagem nas redes sociais. "Chegou o dia de me despedir de um grupo verdadeiramente incrível de jogadores e técnicos. Sinto-me honrado por ter trabalhado com vocês e agradeço a oportunidade de fazer parte desta equipa", escreveu. Esta época, Cafú Phete, de 28 anos, realizou esta época 26 encontros.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thibang Cafú Phete (@cafuphete_21)

PUB

Nacional: O médio defensivo Sérgio Marakis é o primeiro reforço do clube da II Liga para a próxima temporada. Sérgio Marakis, de 30 anos, regressa a uma casa que já conhece, pois representou o Nacional nas temporadas de 2017/18 e 2018/19, tendo assinado com o clube insular um vínculo válido para as próximas duas épocas.

Tottenham: O croata Ivan Perisic é reforço dos "spurs" para a próxima temporada e vai assinar contrato até junho de 2024, depois de finalizar a ligação ao Inter Milão, clube no qual esteve nas últimas sete épocas. O extremo de 33 anos vai ter a primeira aventura no futebol inglês, depois de ter passado pela Serie A e também pela Bundesliga, em que representou Borussia Dortmund. Wolfsburgo e Bayern Munique.

Barcelona: Apontado como um desejo de Erik ten Hag no Manchester United, Frenkie De Jong garantiu que pretende ficar no clube catalão na próxima época. "O Barça é o clube dos meus sonhos desde que era pequeno. Se outros clubes me ligarem, atenderei a chamada. É algo que se deve sempre fazer, mas não quero falar mais de rumores. Sinto-me bem no Barcelona. Contactos? Não há nenhum acordo, nem nada oficial", disse numa entrevista à ESPN.