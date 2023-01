Eustaquio, Marcano e mãozinha de Adán põem fim à maldição

F. C. Porto conquista, pela primeira vez, a Taça da Liga após uma final polémica e Sérgio Conceição está sozinho no trono dos treinadores azuis. Dragões acabaram com a maldição da Taça da Liga e celebraram a conquista do troféu, em Leiria. Eustaquio abriu o ativo e Marcano fechou as contas.

À quinta foi mesmo de vez. Depois de quatro finais perdidas, os dragões conquistaram a Taça da Liga e fizeram, finalmente, o pleno de troféus nacionais, após um duelo que fez arder o Municipal Magalhães Pessoa. Numa noite absolutamente gélida no centro do país, as emoções da final fizeram temer a repetição do triste espetáculo protagonizado no clássico do campeonato 2021/22, e embora os incidentes não tenham sido tão graves, vão seguramente fazer correr muita tinta. Stephen Eustaquio e Marcano deixaram os nomes ligados à mais recente conquista azul e branca, enquanto Adán arrancou em falso a corrida leonina rumo ao "tri" e Paulinho meteu o travão final nas aspirações, ao ser expulso.

A polémica será o prato forte dos próximos dias, mas também houve emoção da boa na cidade do Lis. O Sporting entrou muito bem, condicionando o meio-campo do F. C. Porto, mas não contaria com o tiro nos pés de Adán. O remate de Eustaquio parecia inofensivo e o guarda-redes espanhol decidiu agarrar a bola, mas só a voltou a ver no fundo das redes. O leão não tremeu e conseguiu, aliás, uma superioridade até ao intervalo como há muito não se via nos jogos com o F. C. Porto.