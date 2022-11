Eustaquio recorda episódio com Conceição e elogia trabalho do técnico

O médio do F. C. Porto Stephen Eustaquio elogiou o trabalho realizado com Sérgio Conceição nos dragões e recordou ainda um episódio de há cinco anos, quando se cruzou com o técnico enquanto representava o Chaves.

Stephen Eustaquio está no Catar ao serviço da seleção do Canadá e elogiou Sérgio Conceição, treinador do F .C. Porto, referindo que a "confiança" que o técnico passa é muito importante e que exige muito do jogador luso-canadiano. O médio recordou um episódio de há cinco anos, quando ainda atuava no Chaves.

"Quando se joga no norte consegue sentir-se a envolvência do F. C. Porto no norte e era um clube que eu gostava. Num jogo em que perdemos 5-0 eu disse ao Sérgio Conceição que um dia ia jogar por ele. Ele riu-se e disse que ia estar atento. Passado cinco anos, cá estou", contou, em entrevista ao Canal 11.

Eustaquio abordou ainda a saída de Vitinha e o peso no onze inicial portista que ganhou com a transferência do médio para o PSG. "Estava focado em ajudar o clube e o Sérgio Conceição deu-me o livro e eu tentei estudá-lo, digamos assim. Sou um médio diferente do Vitinha e nem quero ser comparado a ele, estou a tentar fazer o meu percurso", disse.

Sobre a expulsão contra o Benfica, Eustaquio referiu que foi um momento muito difícil mas que, através do trabalho, foi possível superar a situação e reforçou que é possível recuperar a distância de oito pontos para o líder da Liga.

"Estou ansioso que comece o Mundial. Estou a viver os melhores dias da minha vida: represento um grande clube e agora estou a jogar o Campeonato do Mundo. Viemos cá para ganhar!", concluiu.