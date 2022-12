Eustaquio: "Temos muito tempo para dar a volta ao campeonato"

De regresso ao F. C. Porto, após a participação no campeonato do Mundo ao serviço do Canadá, Stephen Eustaquio mostrou vontade de "dar a volta à situação no campeonato", além de regressar ao Dragão com "experiência na mala"

"Temos muito tempo para dar a volta à situação no campeonato. Temos a Taça da Liga e a Taça de Portugal para ganhar e estamos na Champions. Estamos em todas as competições e é assim que queremos continuar", disse o médio.

Sobre a participação no Mundial 2022, Eustaquio considera positiva e enriquecedora para a ainda curta carreira do médio de 25 anos.

"Vou com experiência na mala. De certeza que nos próximos jogos pelo F. C. Porto vou estar vivo, a perceber melhor o jogo, porque passei por esta plataforma e por esta experiência que nem todos podem passar. É uma experiência enriquecedora e vou tentar aproveitá-la ao máximo para o futuro", disse.

O canadiano tornou-se peça chave na equipa de Sérgio Conceição e tem respondido à confiança do treinador com golos e assistências.

"Deram-me uma oportunidade e agarrei-a ao máximo, consegui fazer tudo o que o mister pedia. Consegui dar consistência a meu jogo e agora estou num bom nível, confiante. Sei o que o mister quer e também tenho o respeito dos meus colegas", concluiu Eustaquio.