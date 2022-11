Eustaquio: "Tive a humildade de perceber que tinha de crescer"

O médio do F. C. Porto Stephen Eustaquio referiu que evoluiu enquanto jogador sob o comando da equipa técnica de Sérgio Conceição e ainda abordou as possibilidades de Portugal no Mundial.

"Estamos num clube muito exigente, mas tenho de ter a humildade de ouvir e tentar fazer. Logicamente que, no início, é difícil, mas depois as coisas vão acontecendo e o atleta fica melhor. Acho que tive a humildade suficiente de perceber que tinha de crescer muito mais o meu jogo, trabalhei muito para que isso acontecesse e, da parte da equipa técnica, houve paciência para acreditar nas minhas capacidades", começou por dizer Stephen Eustaquio, em declarações ao Canal 11.

"Podia falar de vários exemplos, mas era um jogador que corria muito, mas corria muito no processo defensivo e, depois, não conseguia contribuir tanto no processo ofensivo e que uma pessoa como eu, que corre tanto em campo, tem de ferir muito mais os adversários", acrescentou o jogador do F. C. Porto.

Como jogador do Canadá, convocado para o Mundial 2022, Stephen Eustaquio elogiou ainda a seleção portuguesa. "Tem alguns dos melhores jogadores do Mundo e têm de pensar que podem ganhar. Não é uma obrigação, mas tem qualidade para isso", admitiu.