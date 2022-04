Evangelista quer aproveitar bom momento do Arouca para vencer no Bessa

JN/Agências Hoje às 17:13 Facebook

O treinador dos arouquenses promete uma equipa "muito ambiciosa" para uma deslocação "difícil" ao terreno do Boavista, após a primeira vitória caseira em quatro meses.

A vitória na receção à "equipa sensação" Gil Vicente, por 2-1, deu alento à formação de Armando Evangelista, que procura dar continuidade à boa série de jogos fora nesta segunda volta perante um Boavista também motivado, depois do triunfo na visita a Famalicão (2-1).

"Com as vitórias, o ambiente fica mais leve e a predisposição para o trabalho e a aceitação do proposto são outras. A alegria é contagiante e isso ajuda na assimilação de processos. Já dizia o Jorge Valdano [ex-jogador e treinador e agora dirigente] que 30% da vitória do próximo jogo vem do jogo anterior. O último jogo foi importante para nós, agora é olhar em frente", apontou Armando Evangelista.

Tanto os arouquenses como as panteras lutam para amealhar pontos que coloquem no retrovisor a zona de descida. Consciente de que "a luta vai ser até ao fim", o técnico perspetivou um "jogo de grau de dificuldade elevado" frente à equipa de Petit.

"O Boavista tem excelentes jogadores e um plantel recheado. É uma equipa intensa e caracterizada por isso mesmo. Sabemos a importância do jogo para o Boavista, mas também para o Arouca", detalhou.

As contrariedades e dores de cabeça têm-se somado para Evangelista, principalmente no meio campo. Depois da perda de Kouassi até ao final da temporada e da lesão de Pedro Moreira, também David Simão está de fora devido a castigo, tal como o extremo Bukia, que viu o quinto cartão amarelo.

O técnico admitiu que tem sido "um desafio diário para a equipa técnica e jogadores" reinventarem-se "semana após semana", algo que faz com que a "equipa perca alguns automatismos" face às ausências.

"Não está fácil encontrar um onze que dê uma sequência alongada para ter rotinas de jogo, mas com a vontade e qualidade dos nossos jogadores, os desafios têm sido superados, umas vezes com mais dificuldade, outras com menos. São estes desafios que nos fazem crescer enquanto equipa técnica e jogadores, e não há que nos escondermos atrás disso. Há que assumir e procurar a melhor estratégia para fazer face a estas ausências", salientou.

O Boavista recebe o Arouca este sábado, às 18 horas, no Estádio do Bessa, em duelo da 29.ª jornada da Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.