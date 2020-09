Evanilson a caminho do F. C. Porto

Arnaldo Martins e Nuno Barbosa Hoje às 17:50, atualizado às 17:56 Facebook

O F. C. Porto está próximo de garantir mais uma contratação para a próxima temporada. Segundo apurou o JN, Evanilson, de 20 anos, está de malas feitas para a cidade Invicta, depois de ter passado toda a carreira ligado ao Fluminense.

O Fluminense, através do site oficial, já confirmou a saída do jogador para um clube de Portugal e, segundo apurou o JN, é o F. C. Porto que vai receber o promissor atacante.

Na última temporada, Evanilson apontou oito golos em 22 jogos pela equipa principal carioca.