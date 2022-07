Evanilson com problemas musculares

O avançado do F. C. Porto saiu ao intervalo do jogo com o Tondela (3-0), para a Supertaça, e a substituição estará relacionada com o facto de Evanilson ter contraído uma contratura muscular no glúteo direito.

Devido a esta questão física, o brasileiro apenas realizou tratamento e trabalho de ginásio, juntando-se a Wilson Manafá no boletim clínico. No caso do defesa direito, que já está fora das opções de Sérgio Conceição há vários meses devido a lesão, realizou tratamento e trabalho de ginásio, mas ainda treinou de forma condicionada.

O próximo treino está agendado para amanhã, às 17 horas, no Olival, com vista à preparação para a jornada inaugural da Liga, na qual o F. C. Porto vai receber o Marítimo, no sábado, pelas 20:30 horas, no Dragão.

Recorde-se que Evanilson foi titular no triunfo de ontem dos dragões, tendo feito o segundo golo, além de ter assistido para o primeiro, de Taremi, em apenas 45 minutos.