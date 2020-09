Evanilson confirmado como dragão

JN Hoje às 18:49 Facebook

Avançado brasileiro foi oficializado esta quarta-feira como a mais recente contratação dos portistas. Chega do Fluminense e é mais um reforço para o ataque.

Aí está a quinta contratação do F. C. Porto para a temporada 2020/21. Evanilson foi oficializado esta quarta-feira, juntando-se a Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu e Taremi, estes provenientes do mercado português.

Já o avançado brasileiro, de 20 anos, junta-se aos dragões depois de ter brilhado no Fluminense (Brasil), clube onde se formou. Este ano marcou oito golos em 22 jogos pela equipa carioca. Evanilson assinou um contrato com o F. C. Porto válido para as próximas cinco temporadas.

"Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o FC Porto, deixa-me muito feliz e orgulhoso do meu trabalho", declarou ao site oficial do clube.

Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados pelos clubes.