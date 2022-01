Evanilson e a expulsão no Clássico: "O Pepe acalmou-me, estava meio chateado"

JN Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista à revista "Dragões", Evanilson abordou a adaptação ao F. C. Porto, falou sobre a parceria que tem feito com Taremi no ataque e ainda recordou o Clássico frente ao Benfica, para a Taça de Portugal, onde apontou dois golos.

"Fiquei muito feliz naquela altura. Já sonhava fazer um golo no clássico contra o Benfica. Terem sido os dois com a perna esquerda... acho que já tenho mais golos com a esquerda do que com a direita [risos]. Fiquei bastante feliz", começou por dizer, antes de recordar o momento da expulsão. "Sim, fiquei meio surpreendido [com a expulsão]. Queria continuar no jogo, a nossa equipa estava muito bem. Se continuasse em campo acho que seríamos capazes de fazer mais. Tivemos chances, mesmo com um jogador a menos, mas eu queria muito continuar. Fiquei a torcer de fora e a equipa fez um grande jogo, uma grande segunda parte, com sacrifício e impondo o nosso ritmo até à vitória", destacou.



Questionado sobre os primeiros meses de dragão ao peito, o avançado portista admitiu ter superado a fase de menor utilização com os conselhos das pessoas mais próximas. "Falava com os meus empresários e com a minha família, que me diziam que o mais difícil era chegar ao F. C. Porto. Depois de chegar só tinha de aproveitar as oportunidades e não podia desanimar. Estou num grande clube, a disputar a posição com grandes jogadores e continuei sempre a trabalhar no duro. Sabia que, na minha hora, a oportunidade ia aparecer e teria de estar preparado para ela".

Quanto à parceria com Taremi, nem mesmo a língua é entrave. "Apesar de ele falar inglês, nós entendemo-nos logo [risos]. Falamos muito, aproximamo-nos, procuramos o entrosamento desde os treinos para chegar ao jogo e ser mais fácil. Ele procura-me, eu procuro-o e isso faz de nós melhores dentro do campo".

O avançado brasileiro foi ainda questionado sobre a possível conquista do campeonato e mostrou-se otimista nesse sentido. "Para mim, somos sempre nós [os favoritos]. Estamos invictos no campeonato, a fazer grandes jogos em casa e fora. Se continuarmos neste registo, podemos ser campeões", referiu.