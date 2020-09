Evanilson e Cannon animam portistas e boavisteiros

JN Hoje às 21:00 Facebook

Os dois clubes portuenses anunciaram reforços para as respetivas equipas. Benfica empresta avançado para os Estados Unidos.

F. C. Porto: Evanilson, contratado ao Fluminense, é a mais recente "arma" de Sérgio Conceição para o ataque às balizas adversárias. O avançado brasileiro, de 20 anos, foi oficializado esta quarta-feira e mostrou-se "muito feliz" com a mudança para o dragão. Assinou até 2025.

Benfica: Jhonder Cádiz volta a ser emprestado pelas águias, desta vez para atuar no Nashville, clube da MLS, até final da temporada 2020/21. O avançado, de 25 anos, chegou à Luz na temporada passada, proveniente do Vitória de Setúbal, mas nunca foi utilizado e acabou por ser cedido aos franceses do Dijon.

Boavista: O Bessa recebeu hoje Reggie Cannon, lateral-direito norte-americano, que assinou um contrato com os axadrezados válido por cinco temporadas. Cannon tem 22 anos e já acumula 11 internacionalizações pela seleção principal dos EUA.

Famalicão: Nemanja Perovic, central de 18 anos, é reforço para João Pedro Sousa. O jogador montenegrino chega ao Famalicão proveniente do Iskra Danilovgrad e assinou por três temporadas.

AC Milan: Sandro Tonali, um dos jogadores mais cobiçados do futebol italiano, vai prosseguir a carreira em San Siro, depois de ter brilhado no Brescia, onde passou quase uma década, também na formação. Tonali chega ao AC Milan por empréstimo e não se sabe se os "rossoneri" ficaram com opção de compra.

Fulham: Reforço bomba para um recém-promovido à Premier League. O guarda-redes Alphonso Areola, que na época passada representou o Real Madrid, chega ao Fulham por empréstimo do Paris Saint-Germain com o clube inglês a ficar com opção de compra.